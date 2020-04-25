الرئيسية | عربي و دولي ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا.. وقلق من موجة ثانية

وطنا اليوم-عمان:ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا إلى 14829 بعد تسجيل 429 حالة وفاة جديدة في أدنى زيادة يومية منذ أسبوعين على الأقل.

وقالت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إن 15 متوفيا "تتراوح أعمارهم بين 49و92 عاما لم تكن لديهم مشكلات صحية معروفة".

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إن بريطانيا في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من تفشي "كوفيد-19".

وأضاف المتحدث للصحفيين "مصدر القلق الأكبر هو حدوث موجة ثانية، هذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد".

وأردف "إذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددا".

وختم بالقول "نحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع".

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