الرئيسية | عربي و دولي انهيار تاريخي .. برميل النفط الأميركي بـ دولار

وطنا اليوم-عمان:تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي وهوت حوالي 94 في المئة إلى دولار تقريبا للبرميل، يوم الاثنين، في انهيار تاريخي.

وتستمر العقود الآجلة للخام الأمريكي في الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية.

وقرابة الساعة 17,40 ت غ، انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 94 في المئة إلى 1.04 دولار للبرميل

وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

في السياق ذاته، قال مصدران بصناعة النفط لـ”رويترز”، الإثنين، إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت منتجي النفط المحليين بأن يخفضوا إنتاج النفط بنحو 20% عن متوسط مستويات فبراير/شباط، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق عالمي.

كذلك فقد اتفقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يُعرف بمجموعة “أوبك+”، على خفض إنتاجهم النفطي مجتمعِين، بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/أيار ويونيو/حزيران؛ لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

20 مليون برميل يومياً: يمكن أن يصل مجمل الخفض في إنتاج النفط العالمي إلى 20 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل خُمس الإنتاج العالمي، مع مشاركة دول أخرى مثل الولايات المتحدة والنرويج، وهما ليستا بين أطراف اتفاق “أوبك+”.

بموجب الاتفاق، يتعين على روسيا خفض إنتاجها بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً من مايو/أيار، والاعتماد على مستوى أساس عند 11 مليون برميل يومياً، وهو الرقم الذي يشمل النفط الخام فقط ويستثني مكثفات الغاز، وهو نوع من النفط الخفيف.

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