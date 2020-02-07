الرئيسية | عربي و دولي أول رحلة جوية بين دمشق وحلب منذ أكثر من 8 سنوات

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، إقلاع أول رحلة جوية من مطار دمشق باتجاه مطار حلب بعد انقطاع أكثر من 8 سنوات.

وعلن وزير النقل السوري، علي حمود عن استكمال التجهيزات اللازمة للبدء بتشغيل مطار حلب الدولي بعد قرابة خمسة أعوام على خروجه عن العمل بسبب المعارك التي شهدتها المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن حمود قوله: «الوزارة قامت بتجهيز كل مستلزمات تشغيل مطار حلب الدولي ووضعت اللمسات النهائية لعودته لاستقبال وإقلاع الطائرات حين تتحسن الظروف الأمنية في محيطه ليكون بوابة حلب الاقتصادية والتجارية والسياحية، ويعيد إنعاش المحافظة والتواصل مع بلدان العالم».

وكان مطار حلب الدولي قد أغلق مطلع العام 2013 بسبب المعارك التي دارت حوله بين قوات المعارضة والنظام السوري.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر