 وطنا نيوز -مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة في دمشق
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مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة في دمشق
التاريخ : 18-02-2020 02:52:15 المشاهدات: 1858

وطنا اليوم-عمان:أدى انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، لسقوط أعداد من الجرحى بين المواطنين

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة في العاصمة دمشق، بالقرب من منطقة كراجات باب مصلى.

وأشار مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق للوكالة السورية، إلى استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين بانفجار العبوة الناسفة في سيارة بمنطقة باب مصلى، والتي تشهد ازدحاما في الحلات الطبيعية.

وشهدت العاصمة في الثاني من الشهر الجاري، انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة بالقرب من صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة، أدت إلى إصابة شخص.


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