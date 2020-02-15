الرئيسية | عربي و دولي وزير إسرائيلي: لا يوجد شعب فلسطيني.. والنائب جبارين يرد

وطنا اليوم-عمان:حصلت مشادة حادة في الكنيست الإسرائيلي اليوم بين نواب عرب من جهة، ووزير المواصلات الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش من جهة أخرى، وذلك خلال خطاب النائب العربي يوسف جبارين ضد المقترح الحكومي لتمديد "حالة الطوارئ" في إسرائيل.

وتطرق الجبارين في خطابه في الهيئة العامة إلى صفقة القرن، وتحديدا إلى البند حول تهجير أهالي المثلث، لافتا إلى قيام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمصادرة أكثر من نصف مليون دونم من أراضي أهالي المثلث، منذ العام 48 وحتى اليوم، فضلا عن التنكر لحقوق الأهالي المهجرين الّذين تم تهجيرهم من قراهم خلال النكبة وهدم هذه القرى، وفقا لجبارين، ما أثار حفيظة الوزير سموتريتش.

بدوره، صعد سموتريتش إلى المنصة، وهاجم النواب والمواطنين العرب. وقال إنه "لن تكون دولة فلسطينية؛ لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، الأمر الذي دفع جبارين للرد عليه والقول: "أنت إرهابي، فاشي وعنصري"، مشيرا إلى الملفات الإرهابية الّتي نُسبت إلى سموتريتش بالماضي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر