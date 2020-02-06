الرئيسية | عربي و دولي تقرير: حمزة بن لادن اغتيل فقط لأن ترامب يحفظ اسمه

وطنا اليوم-عمان:كشف تقرير أمريكي عن حيثيات اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرار قتل "حمزة"، نجل مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، قبل أشهر، "رغم وجود أسماء أكثر خطورة منه على القائمة".

ونقل التقرير، الذي نشره موقع شبكة "أن بي سي" الأمريكية، أن ترامب قرر اغتيال "حمزة بن لادن" فقط لأنه كان يحفظ اسمه.

وأوضح أن مسؤولي الاستخبارات قدموا إفادات لترامب خلال أول عامين من رئاسته، حول أسماء الإرهابيين الأكثر خطورة، وبينهم زعيم القاعدة الحالي، أيمن الظواهري، وقائد فرع التنظيم في اليمن، قاسم الريمي، وزعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، وآخرون.

وأضاف أن مسؤولين اثنين، كانا على اطلاع بتلك الإفادات، أكدا أن الرئيس اتخذ قرار تصفية "ابن لادن" أولا لأنه "حفظ اسمه".

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول في البنتاغون، إن ترامب كان يعلق بالقول إنه لا يعرف تلك الأسماء، ويقول: "ماذا بشأن حمزة بن لادن؟".

ورغم إعلان ترامب مقتل "ابن لادن" في غارة أمريكية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أن تقارير سابقة ذكرت أنه كان ميتا بالفعل في ظروف ليست واضحة، وفي وقت غير معروف بالتحديد، خلال العامين الماضيين.

وبعد ذلك، أقدمت الإدارة الأمريكية أيضا على اغتيال زعيم تنظيم داعش، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مطلع العام الجاري، وأخيرا "الريمي" قبل أيام.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر