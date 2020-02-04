 وطنا نيوز -نتنياهو متفاخرًا: نحن في أوج عملية التطبيع مع الدول العربية
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نتنياهو متفاخرًا: نحن في أوج عملية التطبيع مع الدول العربية
التاريخ : 16-02-2020 08:12:19 المشاهدات: 1453

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الاحتلال  "في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية"، مضيفا: "ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضعنا في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا".

وفي هذا السياق أعلن نتنياهو أن مسؤولين في الدولة العبرية سيبدؤون الأسبوع القادم بالعمل على بلورة خطة يكمن هدفها النهائي في إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان.

وقال نتنياهو، حسب بيان صادر عن مكتبه: "سيجتمع هذا الأسبوع فريق ليعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين. هذا ما اتفقت عليه مع الرئيس السوداني حيث الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية  مع السودان".

وأكد أنه كلف هيئة الأمن القومي في بقيادة هذه "الخطوة التاريخية" بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والمدنية في البلاد.


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