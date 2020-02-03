الرئيسية | عربي و دولي إصابة ثلاثة إسرائيليين بـ كورونا على سفينة باليابان

وطنا اليوم-عمان:أصيب ثلاثة إسرائيليين بفيروس "كورونا" على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس، التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ الثالث من الشهر الحالي.

وكانت السلطات اليابانية قد أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية، باكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى ثلاثة إسرائيليين من أصل خمسة عشر.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن "حالة المصابين الثلاثة طفيفة"، وفقا لموقع "i24" الإسرائيلي.

وعقب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "نستمر في الاستعداد للتعامل مع فيروس كورونا. الإسرائيليون على متن السفينة في اليابان والذين لم يصابوا بالفيروس سيصلون إلى إسرائيل، سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي".

وتابع: "سيبقى المصابون هناك وفقا لقرار الحكومة اليابانية، وأرسلنا لهم طبيبا لمساعدتهم".

وقال: "سنستمر في القيام بما هو مطلوب على مستوى الدولة، لتأخير ومنع انتشار المرض في إسرائيل".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت، وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أنه تم الابلاغ عن 2,009 حالات جديدة في أرجاء الصين، وهو اليوم الثالث الذي يشهد انخفاضا بعد تصاعد عدد الإصابات بداية الأسبوع نظرا لتعديل طرق التشخيص.

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