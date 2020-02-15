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وزير الخارجية السعودي : إقامة علاقات مع تل أبيب بهذا الشرط فقط
وطنا اليوم-عمان:زعمت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أدلى بتصريحات صحفية لأحد مراسليها، وتحدث خلالها عن إقامة علاقات مع الكيان قائلا "ستكون فقط بعد توقيع اتفاق سلام وفق شروط الفلسطينيين".
جاءت هذه التصريحات خلال رد الوزير السعودي على سؤال لمراسل "معاريف"، خلال مؤتمر الأمن في ميونخ، السبت.
وسأل مراسل الصحيفة الوزير السعودي "هل يتوقع رفع مستوى العلاقات بين السعودية والكيان بما يشمل علاقات رسمية وعلنية، أو على الأقل اتفاق عدم اعتداء مع دول الخليج؟"، ليرد الوزير السعودي: "سيكون ذلك فقط بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين وفق شروطهم".
وأشار مراسل "معاريف" إلى أن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، ألغى مشاركته في المؤتمر في اللحظة الأخيرة بعد أن كان من المفترض أن يشارك فيها.
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