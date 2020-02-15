الرئيسية | عربي و دولي ارتفاع وفيات كوؤونا الى 1523 في الصين

وطنا اليوم-أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، بالبر الصيني إلى 1523 حالة، حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى ان عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم،:" حتى منتصف ليل 14 شباط، تلقت لجنة شؤون الصحة، معلومات من 31 مقاطعة عن إصابة 66 ألفا و492 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، (من بينها 11053 في حالة صحية حرجة)، ووفاة 1523 شخصا".

وكانت سلطات مقاطعة هوبي الصينية، أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1457 شخصا، والمصابين إلى 54 ألفا و400 حالة، وشفاء نحو 4774 حالة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

وكان مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 في المئة من الحالات في الصين.

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