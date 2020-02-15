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البيت الأبيض يكشف :ترامب سيخفض الضرائب
وطنا اليوم-عمان:صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للكشف عن خطة خفض ضريبي ثانية في أيلول.
وتابع: "نرغب في خفض ضريبي عشرة في المئة للطبقة المتوسطة، ونود أن ندعم بعض التخفيضات الضريبية الأخرى ونجعلها دائمة."
وأشار المستشار بالبيت الأبيض إلى أنه "من المرجح إعلانها في وقت ما من أيلول."
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي يخوض الانتخابات من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية في الثالث من تشرين الثاني.
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