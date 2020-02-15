 وطنا نيوز -البيت الأبيض يكشف :ترامب سيخفض الضرائب
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البيت الأبيض يكشف :ترامب سيخفض الضرائب
التاريخ : 14-02-2020 07:19:22 المشاهدات: 746

وطنا اليوم-عمان:صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للكشف عن خطة خفض ضريبي ثانية في أيلول.

وأشار خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، مع شبكة "فوكس بيزنس نتورك"، أنه "من المرجح أن تتضمن الخطة تثبيت عدد من التخفيضات الضريبية إلى جانب خفض ضريبي محتمل بنسبة عشرة في المئة للطبقة المتوسطة".

وتابع: "نرغب في خفض ضريبي عشرة في المئة للطبقة المتوسطة، ونود أن ندعم بعض التخفيضات الضريبية الأخرى ونجعلها دائمة."

وأشار المستشار بالبيت الأبيض إلى أنه "من المرجح إعلانها في وقت ما من أيلول."

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي يخوض الانتخابات من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية في الثالث من تشرين الثاني.


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