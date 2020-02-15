الرئيسية | عربي و دولي فيديو مرعب.. ما حقيقة آلاف الغربان التي تحلق فوق ووهان؟

وطنا اليوم-عمان:جرى تداول مقطع فيديو، شوهد آلاف المرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم ظهور عدد كبير من الغربان فوق سماء مدينة ووهان الصينية، التي كانت مصدر انتشار فيروس كورونا.

وظهر الفيديو يوم 11 شباط على موقع فيسبوك، حيث قال ناشره: "انتشار عدد مقلق من الغربان في ووهان.. ما الذي يجذب هذا العدد الكبير؟ مئات الناس يموتون طوال الوقت".

وبعدها، أعادت عدد من الصفحات نشر الفيديو على تويتر وفيسبوك ومختلف المنصات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى جدل كبير.

ويعرف الغراب بأنه حيوان يتغذى على الكائنات الحية الميتة والحشرات، وهو الأمر الذي جعل المعلقين يربطون بين ظهوره في ووهان وضحايا فيروس كورونا.

وبعد القلق الذي خلفه الفيديو، سارعت وكالة فرنس برس إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة، من خلال أداة "fact check" للتحقق من صدقية الأخبار المتداولة.

وقالت الوكالة إن "المعلومات غير صحيحة.. تم تصوير الفيديو على بعد أكثر من 1000 ميل شمال غرب ووهان، بالضبط في مدينة شينينغ الصينية في مقاطعة تشينغهاي".

وأضافت أن الفيديو جرى تصويره يوم 9 شباط ونشر لأول مرة على منصة "ويبو"، وجاء في التعليق المرفق "مشهد شتوي مألوف ومرعب لكنه جميل في شينينغ".

وتابع ناشر الفيديو: "هذا المنظر مألوف منذ أن انتقلت إلى السكن في هذه المنطقة في سبتمبر 2019، مع بداية فصل الشتاء".

يشار إلى أن ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، تعد معقل ظهور فيروس "كورونا" وسط الصين.





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