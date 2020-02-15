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البرهان: غالبية السودانيين مؤيدون للتطبيع مع إسرائيل
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجنرال عبد الفتاح البرهان، إن اللقاء برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تم عبر طرف ثالث تولى الاتصالات الدولية، وأن التطبيع مع إسرائيل يلقى تأييدا شعبيا واسعا بالسودان.
وكشف عن تشكيل "لجنة مصغرة" لمواصلة بحث الأمر، واعتبر أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل "يلقى تأييدا شعبيا واسعا، ولا ترفضه إلا مجموعات أيديولوجية محدودة، فيما تقبله بقية مكونات المجتمع"، وأكد وجود دور إسرائيلي في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأعلن البرهان أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد زيارته للولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب.
وأطلق نشطاء تغريدات منتقدة لحديث البرهان، وأدانوا التوجهات الجديدة للقيادة السودانية، تجاه التطبيع مع دولة الاحتلال.
وكانت شهدت العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة الماضية، احتجاجات شعبية رافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية اللقاء الذي شهدته أوغندا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
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