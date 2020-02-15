الاحتلال يخفض انتاج حقل الغاز المزود للأردن إلى 60%

وطنا اليوم-عمان:قامت وزارة طاقة الاحتلال الاسرائيلي بالحد من الإنتاج بحقل لوثيان الجديد للغاز الطبيعي إلى ستين بالمئة بعد اكتشاف خلل في خط أنابيب المشروع الممتد تحت مياه البحر.

ولم يكن هناك تعليق فوري من الشركاء في لوثيان، الذين كانوا قد بدأوا الشهر الماضي فقط بيع الغاز لمصر والأردن. وأفاد مسؤولون بالقطاع بأن الحقل كان ينتج بحوالي 65 بالمئة من طاقته خلال فترة التشغيل المبدئي.

وقالت وزارة الطاقة لدى الاحتلال في بيان الخميس، إنها أخطرت الشركة المشغلة للمشروع نوبل إنرجي التي مقرها ولاية تكساس الأمريكية بأنه ينبغي عدم زيادة الإنتاج لأكثر من ستين بالمئة حتى انتهاء تحقيق في الأمر.