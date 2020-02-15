الاحتلال يغلق المجال الجوي لهضبة الجولان أمام الطيران المدني

وطنا اليوم-عمان:أغلقت قوات الاحتلال المجال الجوي لهضبة الجولان أمام الطيران المدني تحسبا لأي رد بعد الغارة على دمشق.

قتل 7 عناصر على الأقل من الجيش السوري والميلشيات المؤيدة له، وذلك إثر قصف الاحتلال على محيط مطار دمشق الدولي، وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وأوضح المرصد أن القصف أدى إلى مقتل 4 ضباط إيرانيين من الحرس الثوري و3 ضباط سوريين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ "معادية" جرى إطلاقها من هضبة الجولان المحتلة.

وأوضحت الوكالة أنه جرى إسقاط عدد من الصواريخ، ونشرت على موقعها الرسمي مقاطع مصورة قالت إنها تتضمن مشاهد من تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"الأهداف المعادية".