الرئيسية | عربي و دولي اعتداءات بالضرب والإبعاد بحق مصلي الفجر بالأقصى

وطنا اليوم-عمان:صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على المصلين في المسجد الأقصى، وقامت بمنع المقدسيين من توزيع الكعك والقهوة مرتادي صلاة الفجر، وقامت بتحرير مخالفات بحقهم.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشط المقدسي نظام أبو الرموز، من توزيع الكعك والفلافل على المصلين، بعد خروجهم من المسجد الأقصى، الذي يشهد حملة "الفجر العظيم" التي أطلقها نشطاء لتكثيف الوجود في صلاة الفجر.

وقال أبو الرموز الذي أبعدته سلطات الاحتلال على الأقصى لمدة 6 أشهر، إنه وبعض المبعدين عن الأقصى صلوا في طريق المجاهدين وحاولوا الوصول إلى الأقصى، وقاموا بتوزيع الكعك والفلافل على المصلين بعد الخروج من الصلاة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعتهم من التوزيع واعتدت عليهم بشكل وحشي، وحررت له مخالفة مالية.

وشدد على أن الاحتلال يحاول محاصرة المقدسيين، وحرمانهم من الوصول للصلاة في الأقصى، مشددا على مواصلة الدعوة للوجود في المسجد وتحدي الاحتلال.

وقال نشطاء مقدسيون، إن قوات الاحتلال، منعتنا من توزيع القهوة في طريق المجاهدين، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين في أثناء خروجهم من باب الأسباط وباب حطة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر