الرئيسية | عربي و دولي الاحتلال يكشف عن الطاقم المشكل لضم الضفة وغور الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت حكومة الاحتلال عن تركيبة الطاقم المُنبثق عنها، لإعداد الخرائط تمهيدا لضم أجزاء من الضفة الغربية للاحتلال، بناء على خطة "صفقة القرن"، التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويتضح من ذلك، وفقا لموقع i24NEWS العبري أنه لا يوجد تمثيل لجيش الاحتلال في ذلك الطاقم، على الرغم من أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية.

وتخضع المناطق الفلسطينية باستثناء القدس الشرقية، لحكم حيش الاحتلال وليس للحكم المدني (حكومة الاحتلال).

وقالت رئاسة حكومة الاحتلال، إن طاقمها مؤلف من الوزير ياريف ليفين، والسفير في واشنطن رون درامر، والمدير العام لرئاسة الحكومة رونين بيريتس، ومجلس الأمن القومي.

وتنص "صفقة القرن" على ضم الاحتلال لمستوطناتها في الضفة الغربية، إضافة إلى غور الأردن.

لكن الرئيس الأمريكي أمهل الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة الصفقة والموافقة عليها، وإلا فإنه سيمنح الضوء الأخضر للاحتلال لتنفيذها على أرض الواقع، بشكل أحادي الجانب، شريطة التنسيق معه.

وعلى الرغم من حرمان جيش الاحتلال من العمل في الطاقم الحكومي، إلا أن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، أصدر تعليمات إلى رئيس شعبة التخطيط في الجيش اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم موازٍ للطاقم الذي شكّله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهّد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.

ويتألف طاقم الجيش من "قائد لواء المركز نداف بادان، ومنسق نشاطات حكومة الاحتلال في المناطق كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية".

ويشير غياب قائد لواء الجنوب في الطاقم العسكري، إلى أن عدم منح الفلسطينيين مناطق في النقب الغربي، كما نصت على ذلك "صفقة القرن".

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