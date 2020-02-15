أردوغان يهدد: ردنا على نظام الأسد لن يقتصر على إدلب

وطنا اليوم-عمان:هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرد التركي على الجيش السوري لن يقتصر على إدلب إذا ما تكررت اعتداءات النظام على القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن خطوات بلاده المنتظرة في إدلب، ردا على هجمات شنها نظام الأسد على قوات بلاده، وأوقعت قتلى وجرحى، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد أردوغان في كلمة أمام نواب حزبه، العدالة والتنمية، في البرلمان التركي، أن طيران النظام لن يحلق بحرية بعد الآن في أجواء إدلب.

ولفت الرئيس التركي إلى أن حصيلة ضحايا بلاده في إدلب بلغت 14 قتيلا و45 جريحا، مشددا على أن الرد سيطال النظام في كافة أماكن تواجده.

لكن أردوغان استدرك بالقول إن بلاده لا تريد من فصائل المعارضة منح النظام ذرائع لمهاجمة المنطقة.

وجدد التأكيد على مهلته التي منحها سابقا للنظام، قائلا: "مصرون على خروج النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة حتى نهاية شباط (فبراير)، ولن نتراجع عن ذلك وسنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد".

وقال: "تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك".

والثلاثاء، أعلن أردوغان أنه سيكشف عن رد بلاده، الأربعاء، على مقتل جنود أتراك وتعرض نقاط مراقبة للحصار، من قبل النظام السوري، المدعوم روسيا، لا سيما بعد تعثر التوصل إلى تفاهم جديد بين أنقرة وموسكو.