الرئيسية | عربي و دولي الرياض تبدأ محاكمة معتقلين فلسطينيين وأردنيين الشهر المقبل

وطنا اليوم-عمان:كشف المواطن الفلسطيني عبد الماجد الخضري ان السلطات السعودية تستعد لمحاكمة 15 اردنيا وفلسطينيا في شهر إذار القادم.

الخضري قال : إن شقيقه محمد، ونجله هاني؛ المعتقلين في السعودية منذ أكثر من 10 أشهر، سيعرضان على محكمة سعودية بعد 4 أسابيع تقريبًا دون معرفة التهم الموجهة إليهم، وفقا لموقع "القدس برس".

وأفاد الخضري : "من خلال المعلومات التي رشحت لدينا تم التواصل مع المحكمة الجزائية في الرياض، وعلمنا بأن المحكمة ستنعقد يوم 13 رجب المقبل؛ 8 آذار/ مارس، للنظر في اعتقال شقيقه ونجله".

وأضاف: "هناك قائمة بأسماء 13 فلسطينيًا وأردنيًا سيمثلون للمحاكمة برفقة شقيقي ونجله في ذات اليوم دون معرفة التهم الموجهة إليهم، لأنه أصلًا لا توجد تهمة".

وتابع: "تم التواصل مع عدد من المحامين في السعودية من أجل الترافع عن شقيقي ونجله، ولكنهم قالوا لنا إن الأمر غير مضمون أن نصل إليهم ونتمكن من التوكيل والمرافعة عنهم".

وأوضح أن شقيقه محمد (81 عامًا) ونجله هاني (49 عامًا) الأكاديمي في جامعة أم القرى تم اعتقالهما يوم 4 نيسان/ أبريل 2019، من خلال جهاز الأمن الوقائي السعودي.

وبيّن أنهما أودعا سجن ذهبان السياسي في جدة ولم يتم الاتصال بهما حتى شهر تموز/ يوليو 2019، وبعد ذلك سمح لهم بالزيارة كل أسبوعين مرة.

وجدد الخضري مطالبته للسلطات السعودية الإفراج الفوري عن شقيقه ونجله. مشيرًا إلى أن شقيقه مسن ومصاب بسرطان في القولون.

ونوه إلى أن شقيقه يعيش في السعودية منذ عام 1992، ولم يسجل ضده أي مخالفة قانونية تستدعي هذا الإجراء المجحف بحقه.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، عن اعتقال "الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.

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