تل أبيب تدعو عباس للاقتداء بأنور السادات

وطنا اليوم-عمان:دعا مندوب مندوب تل أبيب بمجلس الأمن الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاقتداء بأنور السادات.

وقال التلفزيون الفلسطيني إنه لا داعي لبث أكاذيب الاحتلال وعليه تم قطع بث كلمة مندوب الاحتلال في مجلس الأمن.

رد أمريكي

المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قالت في كلمة لها بمجلس الأمن، أن الوقت حان للتحضير لمحادثات جديدة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت: " الخطة الأمريكية للسلام مختلفة عن سابقاتها لأنها محددة، وواقعية، ولن نفرض خطتنا على أطراف الصراع بل هي مقترحات قابلة للرفض أو القبول، ونجدد موقفنا الداعم لإسرائيل والحفاظ على أمنها".

وتباعت كرافت خطة السلام الأمريكية ستؤدي لقيام دولة فلسطينية بالقدس الشرقية، وتقترح معدلات استثمارات تاريخية بالمناطق الفلسطينية