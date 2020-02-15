الرئيسية | عربي و دولي عباس : المسلم الذي يقول إنه ضد اليهودي فقد كفر

وطنا اليوم-عمان:أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض بلاده "الصفقة القرن"، مشيرا إلى أنه سيتم مواجهة تطبيقها على أرض الواقع.

وقال عباس خلال كلمته في مجلس الأمن "ان الرفض الواسع لصفقة القرن يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ولأنها الغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني بحقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله بدولته وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة أراضي وضم للأراضي الفلسطينية".

وأضاف"صفقة القرن جاءت لتصفية القضية الفلسطينية وأؤكد على وجوب عدم اعتبارها أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض لأنها صفقة أمريكية صهيونية استباقية وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع".

وأشار إلى أن صفقة القرن تحمل في طياتها الاملاءات والأبرتايد وتكافؤ الاحتلال بدلا من محاكمته على ما ارتكبه من جرائم خلال عقود.

وقال الرئيس الفلسطيني إن القدس الشرقية لنا والقدس الغربية لهم، ملتزمون باتفاق أوسلو ونعترف بوجوهم وقد اعترفوا بوجودنا.

وراى عباس أنه إذا تحقق السلام بين الفلسطينيين وتل أبيب سيكون أجمل سلام بالعالم.

واعتبر الرئيس الفلسطيني أن المسلم الذي يقول إنه ضد اليهودي فقد كفر

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