الرئيسية | عربي و دولي أعداد وفيات فيروس كورونا بالصين تتخطى الألف

وطنا اليوم-عمان:أعلنت السلطات الصينية الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد إلى أكثر من ألف شخص، بعدما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يزيد عن 100 حالة وفاة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها، أن "عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى ألف و17، والمصابين إلى 42 ألفا و638 شخصا".

وأشارت السلطات الصحية في مقاطعة "هوبي" بؤرة الوباء في وسط الصين، إلى أن "الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 103 أشخاص، وأصيب به 2097 شخصا إضافيا".

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما أن عدد الوفيات من فيروس كورونا سجلت ألف و17 شخصا خلال شهر واحد.

وظهر الفيروس الغامض في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان الصينية؛ إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

و"كورونا" عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين ذات العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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