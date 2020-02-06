بريطانيا للعالم: احذروا من فيروس كورونا فهو تهديد خطير

وطنا اليوم-عمان:وصفت الحكومة البريطانية الاثنين فيروس كورونا المستجدّ بأنه تهديد "خطير ووشيك للصحة العامة" وأعلنت اتخاذها تدابير لحماية السكان.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان "الإصابة أو نقل فيروس كورونا المستجدّ يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً للصحة العامة"، موضحةً أنها اتخذت تدابير "لتأخير أو منع انتقال الفيروس" إلى مزيد من الأشخاص.

الى ذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "ديمانود برنسيس" التي ترسو في يوكوهاما قبالة سواحل اليابان، ليصل إجمالي عدد الحالات بين ركابها إلى 136 حالة، بعد تشخيص أكثر من 60 إصابة جديدة.

وكانت السلطات فرضت حجرا صحيا لأسبوعين على 3700 شخص استقلوا هذة السفينة للإبحار في رحلة سياحية وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد الركاب، وهو رجل في الثمانين من العمر من هونغ كونغ، أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأجريت فحوصات لقرابة 300 شخص حتى الآن، ولا يسمح لركاب السفينة بمغادرتها.