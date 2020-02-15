الرئيسية | عربي و دولي بن جاسم: اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل والأردن

وطنا اليوم-عمان:توقع رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ، حمد بن جاسم، أنه سيتم توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن، وربما المغرب.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات أمس الأحد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سبق له أن نشر بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي تغريده تحدث فيها عن صفقة القرن، وتوقع أنها ستعلن بداية هذا العام، وبالفعل أعلن عنها الرئيس الأمريكي في نهاية يناير الماضي.

وتابع: "اليوم، وقد أعلنت صفقة القرن، كما يسميها من أعدوها، فلا بد أولا أن أكرر، كما قلت دائما، إنني لست ضد السلام العادل، ومن ثم لست ضد توقيع عدم اعتداء بعد الوصول إلى نتائج واضحة في عملية السلام".

واستطرد: "غير أنني تابعت ما واجهته الصفقة في الجامعة العربية من رفض، رغم أن هناك دولا عربية وعدت الجانب الأمريكي بأنها ستتخذ موقفا إيجابيا من الصفقة، لكنها لم تفعل، وبررت ذلك بالقول إنها لم تستطع بسبب الإعلام".

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