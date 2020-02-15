|
إجراءات جديدة بمدينة ووهان الموبوءة بـ الكورونا
وطنا اليوم-عمان:قررت السلطات الصينية تحويل مدرسة الحزب الشيوعي الإقليمية وجميع الكليات في مدينة ووهان إلى مستشفيات مؤقتة.
وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، كثفت الصين جهودها الصحية لمواجهة فيروس "كورونا"، وأهمها بناء مستشفيات في غضون أيام بمقاطعة خوبي، وعاصمتها ووهان.
وكانت الحكومة الصينية أقرت، مطلع الأسبوع، بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية بصورة عاجلة، لمواجهة الفيروس الذي أصاب 31161 شخصا في الصين، بينهم 636 توفوا بسببه، بحسب آخر حصيلة رسمية.
وأعلن شي في وقت سابق "حرب الشعب" على الفيروس، قائلا إن الصين ردت بكل قوتها، و"بأشد إجراءات المكافحة والسيطرة".
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|