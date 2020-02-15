الرئيسية | عربي و دولي الاحتلال يستفرد بالفلسطينيين بمنع تصدير منتجاتهم للعالم

وطنا اليوم-عمان:أرجعت سلطات الاحتلال شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، الجمعة، رصدت على مدار اليوميين الماضيين إرجاع سلطات الإحتلال هذه الشاحنات وابلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وأشارت الوزارة ان قرار وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت على ما يبدو لم يقتصر على منع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية الى سوق الكيان، وإنما يشمل حظرها من التصدير الى دول العالم بمافيها التمور وزيت الزيتون.

يذكر ان قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوق الكيان بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.

يشار الى ان الحكومة الفلسطينية اوقفت إدخال الخضار والفواكه و العصائر والمياه المعدنية والغازية من الاحتلال الى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر تل أبيب استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية الى سوقها.

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