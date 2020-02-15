الرئيسية | عربي و دولي اللقاء الفصائلي بغزة يعمق الخلاف بين حماس وفتح

وطنا اليوم-بعد مرور أقل من أسبوع على الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية المقاومة على التوحد في مواجهة «صفقة القرن» التي تسعى الإدارة الأمريكية من خلالها لتصفية الحلم الفلسطيني باستعادة الأرض، خيم التوتر مرة أخرى على المشهد السياسي الفلسطيني عقب إعلان حركة فتح تراجعها عن إرسال وفدها إلى غزة.

صفحة جديدة من الخلاف بين قطبي المقاومة الفلسطينية فتح وحماس، هذه المرة بسبب عدم انعقاد اللقاء الفصائلي بغزة، حيث تتهم فتح حركة حماس بتعمد تعطيل إجراء الاجتماع فيما تحمل القيادة الإسلامية مركزية فتح مسؤولية الانسحاب.

رغم كل التصريحات الإعلامية التي عقبت إعلان الرئيس الأمريكي عن خطته للسلام، والتي تشير إلى انتهاء مرحلة الانقسام وبزوغ فجر مرحلة جديدة يحكمها منطق الوحدة و التآزر، عادت العلاقة بين الإخوة الأعداء لسالف عهدها من التشنج.

الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، قال في بيان صحفي إن "ممثل حركة فتح طلب موقفاً رسمياً من حماس حول نقطتين، الأولى: حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس، واستلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي" وهو ما اعتبرته فتح محاولة من حماس لمغالطة الرأي العام وتأليبه ضدها.

العديد من التقارير الإعلامية عزت هذا السجال الإعلامي إلى تفطن فتح إلى نية حماس لضم وفد ممثل عن زعيم التيار الإصلاحي المنشق عن فتح محمد دحلان دون سابق تنسيق وهو ما يمثل استفزازاً صريحاً للقيادة الفتحاوية الحالية.

يرى عدد من الخبراء أن فشل حركتي فتح وحماس في المضي قدماً في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام عائد أساساً لانعدام الثقة بين الطرفين، فالصراع بين الحركتين هو في حقيقة الأمر صراع وجودي يمنع وقوع أي اتفاق في المستقبل القريب، لهذا لا تتجاوز كل دعوات الوحدة كونها أضغاث أحلام يصعب تحقيقها على أرض الواقع.

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