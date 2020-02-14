سقوط سراقب بيد النظام السوري.. ومركز إدلب مهدد

وطنا اليوم-عمان:سيطرت قوات النظام السوري، الخميس، على بلدة سراقب في ريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في ضربة موجعة للمعارضة السورية، رغم وجود ثلاث نقاط مراقبة تركية، وسط تهديد من أنقرة في حال مساسها بالرد بشكل قاس وحازم.

وتواصل قوات النظام السوري التقدم جنوب وجنوب شرق محافطة إدلب، وباتت على مقربة من مركز المدينة إدلب.

وسقطت سراقب بعد اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري، بعد توفير المقاتلات الروسية غطاء جويا لها، مساء الخميس.

وأعلنت قوات النظام السوري بشكل رسمي دخول مدينة سراقب في ريف إدلب، وبدء عمليات تمشيط المدينة وإزالة مخلفات المعارضة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري "سانا"، فقد دخلت وحداته أحياء المدينة وقامت بعمليات تمشيط المدينة بهدف إزالة الألغام والمفخخات.

وأفادت وسائل إعلامه أن وحداته بدأت بالدخول من المحاور الأربعة للمدينة، وذلك فور سيطرة القوات على بلدات "مغارة عليا" و"مجيزر" و"الصالحية" على الاتجاه الشمالي الغربي، بما يعنيه ذلك من القطع التام لخطوط إمداد المعارضة باتجاه مدينة إدلب غربا، وإطباق السيطرة الكاملة على سراقب.

يشار إلى أن سراقب تعد عقدة مواصلات بين دمشق وحلب من جهة، وحلب واللاذقية من جهة أخرى، كما أنها تتحكم بطرق مهمة عدة.

وتعد أيضا منطقة مهمة جدا واستراتيجية، فهي بوابة مدينة إدلب الشرقية، وخسارتها تعني إمكانية تقدم النظام باتجاه أريحا ومحاصرة منطقة جبل الزاوية، التي يخشى النظام من التقدم إليها من جهة معرة النعمان لوعورتها وشدة تحصينها، ويمكن لاحقا الالتفاف من خلالها على الكبينة التي صمدت في وجه النظام.