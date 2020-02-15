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وطنا اليوم ينشر الترجمة العربية الكاملة لـ صفقة القرن
وطنا اليوم-عمان:أطلقت منظمة النهضة (أرض) الترجمة الكاملة لوثيقة ” السلام من أجل الازدهار – رؤية جديدة لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”
وأصدر البيت الأبيض على موقعه الرسمي وثيقة باللغة الإنجليزية، والتي تحمل في طياتها رؤية الطرفين الأمريكي والإسرائيلي للواقع الإسرائيلي الفلسطيني الجديد، في الوقت التي جاءت فيه النسخة العربية مقتضبة وبصيغة مختلفة ولم تحمل تفاصيل موسعة عن الرؤية السياسية أو الاقتصادية.
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