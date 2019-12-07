تنظيم القاعدة يتبنى هجوما على قاعدة عسكرية اميركية

وطنا اليوم-عمان: اعلن تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” مسؤوليته عن إطلاق النار في كانون الاول في قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا ادى الى مقتل ثلاثة بحارة بيد ضابط سعودي، وفقا لمركز “سايت”.

وافاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية في بيان انه “في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، اعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في كانون الاول 2019” ، وفقا لوكالة الانباء الالمانية.

وقتل أربعة أشخاص، يوم الجمعة 2019-12-07، في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية، في ولاية فلوريدا، بينهم مطلق النار، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية في حينه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المسلّح الذي قتل ثلاثة أشخاص، وأصاب سبعة بجروح، في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية، مواطن سعودي.

وأفادت شبكة "سي أن أن" بأن مطلق النار الذي هاجم صفا في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية، كان عنصرا في الجيش السعودي يتلقى التدريب في المنشأة.

وأكدت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمني أمريكي، لم تكشف عن اسمه، أن مطلق النار "طالب طيران سعودي الجنسية".

وتضم القاعدة في "بينساكولا" أكثر من 16 ألف عسكري و7 آلاف و400 موظف مدني، وفقا لموقعها على الإنترنت.