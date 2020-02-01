 وطنا نيوز -الاحتلال يعاقب غزة بمنع الإسمنت عنها وسحب تصاريح التجار
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الاحتلال يعاقب غزة بمنع الإسمنت عنها وسحب تصاريح التجار
التاريخ : 02-02-2020 11:45:47 المشاهدات: 662

وطنا اليوم-عمان:منع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، إدخال الإسمنت الى قطاع غزة وسحب مئات التصاريح من التجار. 

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ما يسمى بالمنسق التابع لجيش الاحتلال أصدر تعليماته بوقف إدخال الإسمنت للقطاع بالإضافة لسحب تصاريح 500 تاجر، بسبب مواصلة إطلاق الصواريخ منذ عدة أيام على حد تعبيره.

وأضافت أنه سيتم البدء بتنفيذ القرار ابتداءً من الأحد.


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