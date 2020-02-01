 وطنا نيوز -حماس تشكر إيران .. وفيلق القدس جاهز لإفشال صفقة القرن
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حماس تشكر إيران .. وفيلق القدس جاهز لإفشال صفقة القرن
التاريخ : 02-02-2020 09:58:49 المشاهدات: 1220

وطنا اليوم-عمان:قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى اتصالا هاتفيا من العميد إسماعيل قآآني رئيس فيلق القدس حيث أكد رفض الجمهورية الإسلامية لصفقة القرن.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، أبدى رئيس فيلق القدس جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة.

واكد قآآني مواصلة دعم إيران للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج قاسم سليماني.

من جانبه ثمن رئيس الحركة الموقف الإيراني وأكد موقف الاجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة معبرا عن يقينه بقدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الامة على اسقاطها.


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