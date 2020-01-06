الرئيسية | عربي و دولي قصف إسرائيلي شرق غزة وقذائف هاون بمستوطنات الغلاف

وطنا اليوم-عمان:قصفت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة الجمعة، موقعا للمقاومة الفلسطينية بمخيم المغازي وسط القطاع.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإن دبابة إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه مرصد عسكري شرق المغازي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن ثلاث قذائف هاون انطلقت من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون وقوع إصابات.

وذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية (القبة الحدودية) اعترضت قذيفة هاون، فيما سقطت قذيفتين في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة "إشكول".

يأتي ذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في مدينة رفح، وقال إنه ضرب أهدافا تتبع لحركة حماس، بينها "بنية تحتية تحت الأرض (أنفاق) تستخدم لتصنيع الأسلحة"، وفق زعمه.

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