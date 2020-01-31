الرئيسية | عربي و دولي جيش الاحتلال يُطلق عمليات معقدة في الضفة لشراء طحينة

وطنا اليوم-عمان:اتخذ جيش الحرب الإسرائيلي خطوات عقابية قاسية ضد ضباط كبار، في قضية هزت الجيش وصدمت الصهاينة.

وكشفت تقرير صحافي استقصائي إسرائيلي، أن ضابطاً في وحدة النخبة الاستخباراتية 504 المسؤولة عن تشغيل العملاء، أرسل شخصا إلى مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية، في إطار مهمة ميدانية خطيرة ومعقّدة، تبين أنها "لشراء طحينة، ليهديها لقائد سلاح المخابرات يوفال شمعوني"، حسب ما ذكر موقع "i24NEWS".

وخلص تحقيق بقيادة قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن الجيش شن "عمليتين عسكريتين على الأقل في الضفة الغربية"، لجلب علب طحينة.

واعتبر قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ما جرى، "انتهاكاً صارخاً لميثاق الشرف والمهنية للجيش"

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وأطلق الجيش الإسرائيلي على خلفية القضية إجراءات لفصل الضابط الذي أصدر الأوامر بإحضار الطحينة.

كما أنه وبّخ قائد سلاح المخابرات الذي أُحضرت الطحينة هدية له، لأنه لم يتحقق من كيفية إحضارها.

ووُبخ أيضاً قائد الوحدة 504 وضابطان آخرين.

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