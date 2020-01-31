ترجمة كاملة باللغة العربية للشق السياسي من صفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية الفلسطيني، ترجمة للجانب السياسي من خطة الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً.

وكان قد نشر البيت البيض الخطة الكاملة لصفقة القرن عبر موقعه الالكتروني ، باللغة الانجيلزية والمتكونة من 181 صفقة للشقين الاقتصادي والسياسي.

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