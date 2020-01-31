 وطنا نيوز -ترجمة كاملة باللغة العربية للشق السياسي من صفقة القرن
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ترجمة كاملة باللغة العربية للشق السياسي من صفقة القرن
التاريخ : 31-01-2020 02:44:35 المشاهدات: 2422

وطنا اليوم-عمان:أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية الفلسطيني، ترجمة للجانب السياسي من خطة الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً.

وكان قد نشر البيت البيض الخطة الكاملة لصفقة القرن عبر موقعه الالكتروني ، باللغة الانجيلزية والمتكونة من 181 صفقة للشقين الاقتصادي والسياسي.

للاطلاع على الشق السياسي من صفقة القرن.. أنقر هنا


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