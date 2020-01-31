أردوغان: أي يد تمتد على الأقصى سنكسرها

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان القدس بالنسبة الى الاتراك خط أحمر، وأن أي يد تمتد على المسجد الأقصى سنكسرها.

واضاف، في تصريحات غير مسبوقة، ان دولة الاحتلال ارهابية وليس لديها اب اعتبار بالنسبة لنا.

وسبق لاردوغان وأن صرّح أنّ المسجد الأقصى يعدّ شرف 1.7 مليار مسلم، وليس الفلسطينيين فقط، ولا يمكن الانتظار من العالم الإسلامي البقاء مكتوف الأيدي حيال القيود المفروضة على الأقصى.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف ترامب زاعما: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.