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أردوغان: أي يد تمتد على الأقصى سنكسرها
وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان القدس بالنسبة الى الاتراك خط أحمر، وأن أي يد تمتد على المسجد الأقصى سنكسرها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.
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