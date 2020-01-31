الرئيسية | عربي و دولي الاحتلال يقتحم الاقصى ويهاجم المصلين

وطنا اليوم-عمان:اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم، وهاجمت المصلين أثناء خروجهم من الصلاة اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أن أكثر من ١٥ مصلياً أصيبوا بالرصاص المطاطي في ساحات الأقصى، أحدهم أصيب في رأسه. كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند أبواب المسجد، واعتقلت شابين عند باب حطة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة واستنفرت قواتها في شارع المجاهدين. وأمّت حشود كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل لأداء صلاة الفجر، ضمن حملة الفجر العظيم، وجمعة الغضب ضد ما تسمى "صفقة القرن".

وحاولت قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين، ومنعت حافلات تقل المصلين من الوصول للأقصى، كما اقتحمت المسجد بعد الصلاة واعتدت على المصلين، الذين رددوا هتافات التكبير وهتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" ورغم أجواء البرد، والاستنفار الكبير لقوات الاحتلال داخل الحرم القدسي الشريف إلا أن الفلسطينيين وصلوا للمسجد، وملأوا جنباته.

كما شهدت مساجد الضفة المحتلة المركزية مشاركة حاشدة في صلاة الفجر. وأقيم صلاة الفجر في بعض مساجد الدول الإسلامية، والتي تشهد بعد بعض عواصمها مسيرات غاضبة بعد صلاة الجمعة اليوم.

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