 وطنا نيوز -هل خرجت الامور عن السيطرة .. انتشار كورونا في جميع أنحاء الصين
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هل خرجت الامور عن السيطرة .. انتشار كورونا في جميع أنحاء الصين
التاريخ : 30-01-2020 09:10:05 المشاهدات: 2880

وطنا اليوم-عمان:ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 170 شخصا، فيما تأكد وجود حالة إصابة في التبت، وهو ما يعني وصول الفيروس إلى جميع مناطق الصين.

وقالت السلطات الصحية في الصين إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حتى 29 يناير/ كانون الثاني بلغ 7711 حالة.

وانتشرت العدوى أيضا إلى 15 بلدا آخر على الأقل خارج الصين.

ما الذي يجري في مدينة ووهان؟

يعيش سكان المدينة في عزلة وخوف. فقد تم حظر السفر والتنقل، وقيدت حركة المرور، واحتجز 11 مليون شخص في منازلهم، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وظهرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت لسكان بعض البنايات وهم يهتفون من وراء النوافذ "ووهان جيايو!" وتعني "كوني قوية ووهان!".

وانتشرت مقاطع الفيديو على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي، وهو موقع تواصل اجتماعي خاص بالصين فقط يشبه موقع تويتر، حيث ينشر أشخاص من جميع أنحاء البلاد رسائل داعمة.

وكتب أحد المستخدمين بالموقع: "سنتجاوز هذا. ووهان جيايو، البلد كله يدعمك".

ونقلت وكالة فرانس برس الأربعاء عن رجل في الخمسينيات من عمره، في أحد الشوارع المهجورة، قوله: "هذا هو اليوم الأول منذ الإغلاق الذي أتمكن فيه من الخروج".

وأوضح أنه ليس لديه طعام، وأضاف أنه "بحاجة لشراء الطعام".

ما هو وضع السفر إلى الصين؟

أعلنت هونغ كونغ، التابعة للصين، عن خطط لتقييد السفر عبر الحدود بين المدينة والبر الرئيسي للصين.

وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية من الصين وإليها، وحذرت وزارة الخارجية البريطانية من "السفر إلا في حالات الضروروة".

كما اتخذت عدة شركات طيران أخرى تدابير مماثلة. ومن المقرر أن توقف ليون إير، إحدى أكبر شركات الطيران الآسيوية، رحلاتها إلى الصين اعتبارا من السبت.

تطورات أخرى:

  • منعت السلطات الإيطالية ركاب سفينة سياحية تحمل ستة آلاف راكب، رست قرب روما، من الهبوط، بعد الاشتباه في إصابة امرأة من ماكاو بفيروس كورونا. واحتجزت المرأة، البالغة من العمر 54 عاما، هي وزملاؤها في الرحلة في معزل على السفينة، حتى تجرى بعض الفحوصات عليها
  • أغلقت روسيا حدودها الشرقية البعيدة، البالغة 4300 كم، مع الصين
  • تأخرت رحلات الطيران الأردنية والبريطانية والكورية الجنوبية، التي كان من المقرر أن تجلي رعاياهما من ووهان، بسبب تأخر التصاريح اللازمة من السلطات الصينية
  • هبطت رحلتان قادمتان من الصين إلى اليابان في طوكيو. وأظهر فحص إصابة ثلاثة من الركاب بالفيروس، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يابانية
  • نقل حوالي 200 مواطن أمريكي من ووهان، ووضعوا في عزلة في قاعدة جوية عسكرية في كاليفورنيا لمدة 72 ساعة على الأقل
  • من المقرر أن تنقل رحلتان مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم، ويغادر 250 فرنسيا على أول رحلة منهما
  • أكدت الهند أول حالة إصابة لديها بالفيروس، وهي لطالب في ولاية كيرالا الجنوبية، كان يدرس في ووهان

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