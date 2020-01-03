خالد مشعل: لن ننتظر فشل صفقة القرن.. نحن سنفشلها

وطنا اليوم-عمان:قال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، إن الفلسطينيين حول العالم يتوحدون لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن".

وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قالت قال مشعل في مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة "هذه الصفقة نحن نرفضها بالكامل ونحن واثقون أنها ستفشل.. لن ننتظر فشلها.. نحن سنفشلها".

وقال "نحن بدأنا العمل ولسنا في مرحلة انتظار أو ترقب لأننا نعلم خطورة هذه الصفقة وبالتالي بدأنا العمل.. بدأنا تحشيد قوانا والتواصل لتوحيد الصف الفلسطيني والتفاهم على استراتيجيتنا لمواجهة هذه الخطوة".

وأكد مشعل على أن الموقف الفلسطيني الموحد قائم على رفض الخطة وأن الخطوات الإيجابية التي بدأت لتوحيد الصف الفلسطيني ستتسبب في إفشال الخطة على حد قوله.

وقال "نحن نملك أوراق قوة كبيرة على رأسها عدالة قضيتنا".

وانتقد مشعل مواقف بعض الدول العربية وقال إنها أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية بدعم تلك الخطة وقال "هذا موقف ليس مشرفا".

وقال مشعل إن الفلسطينيين يتواصلون فيما بينهم لحشد قواهم في مواجهة ما وصفها ترامب بأنها "صفقة القرن".

وخلال الكشف عن الخطة شكر ترامب علنا سفراء البحرين وسلطنة عمان والإمارات لدعمهم جهود السلام ولحضورهم الحدث.

وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.