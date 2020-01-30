الرئيسية | عربي و دولي خطوط جوية توقف رحلاتها إلى الصين

وطنا اليوم-عمان:قررت شركة "مصر للطيران"، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلي المدن الصينية، اعتبارا من السبت المقبل. وقال الشركة في بيان لها، إنه سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول شباط المقبل، وإلى بكين وجوانزو اعتبارا من يوم 4 شباط ، وذلك لحين إشعار أخر. وعقلت كل من شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، وشركة الطيران الآسيوية "ليون إير" و"سول إير"، الأربعاء، جميع الرحلات الجوية إلى الصين، مع انتشار المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا حتى الآن. كما قلص عدد من شركات الطيران الأخرى، بما في ذلك الخطوط الجوية الفنلندية و"كاثي باسيفيك"، ومقرها هونغ كونغ، و"جيتستار آسيا"، ومقرها سنغافورة، عدد الرحلات الجوية إلى البلاد، مع انخفاض الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا. وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، التعليق الفوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، عملا بتعليمات المملكة المتحدة القاضية بتفادي التوجه إلى هذا البلد في ظل انتشار فيروس كورونا. وقالت الشركة في بيان لها الأربعاء: "نعتذر للعملاء عن أي إزعاج، لكن سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائما من أولوياتنا". وتدير شركة الطيران رحلات يومية من مطار هيثرو في لندن إلى شنغهاي وبكين. ويأتي هذا التطور هذا التطور بعد يوم واحد من تحديث وزارة الخارجية البريطانية نصائحها للسفر إلى الصين، محذرة من "جميع الرحلات باستثناء الضرورية منها" إلى البر الرئيسي للصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو. وقطعت الصين وسائل الاتصال بمدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا، و16 مدينة أخرى، لمنع الناس من المغادرة ونشر الفيروس الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132 شخصا.

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