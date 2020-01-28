الرئيسية | عربي و دولي نتنياهو يحدد مكان عاصمة الدولة الفلسطينية المقترحة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي ان العاصمة الفلسطينية المقترحة وفقا لصفقة القرن ستكون في ابو ديس .

وكشف البيت الأبيض الثلاثاء أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن “الرؤيا تنص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وتولي إسرائيل مسؤولية الأمن في منطقة غرب نهر الأردن”.

وأعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الثلاثاء أن الدولة العبرية يمكنها في أي وقت ضم مستوطناتها في الضفة الغربية، وذلك بعيد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتنص الخطة التي أعلنها ترامب على تجميد البناء الإسرائيلي لمدة أربع سنوات في المنطقة المقترحة لاقامة الدولة الفلسطينية. ولدى سؤاله عما إذا يتعين على إسرائيل التمهل لضم مستوطنات ستكون وفق الخطة جزءا من الدولة العبرية قال فريدمان “لا، ليس على إسرائيل أن تنتظر على الإطلاق”.

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