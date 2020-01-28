عباس: القدس ليست للبيع وصفقتكم المؤامرة لن تمر

وطنا اليوم-عمان:أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القدس ليست للبيع، وأن القيادة الفلسطينية ستقف ضد هذه الصفقة التي ستزول وتفشل.
وقال الرئيس عباس، خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام المسماه (صفقة القرن): أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن صفقتكم لن تمر، مهما فعلتم.
الرئيس عباس: كلام ترمب "هراء" .. وصفقة القرن هي نهاية مشروع وعد بلفور
عباس: مخططات تصفية القضية الفلسطينية لن تمر
عباس: استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لانهاء الاحتلال
عباس: إعطاء الأولوية لجبهة المقاومة لإسقاط مخططات الاحتلال وحدتنا ستسقط الظلم
عباس: متمسكون بالقدس عاصمة لفلسطين والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني