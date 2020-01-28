حماس تعلن رسميا رفضها صفقة القرن وتتوعد بإسقاطها

وطنا اليوم-عمان:أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة رفض الخطة التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترمب الثلاثاء لحل النزاع الفلسطيني مع كيان الاحتلال، مؤكدة أنها ستسقط "هذه الصفقة".

وقال خليل الحية نائب رئيس حماس"نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديلا عن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بديلا عن فلسطين لتكون دولتنا ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين".

واضاف "أيدينا ودماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة لإسقاط صفقة القرن وسنقاومها بكل الاشكال لاسقاطها".

وتابع الحية أن "ترمب سيحترق تاريخيا وأخلاقيا وإنسانيا لأن ظلمه تعدى كل الخطوط الحمر".

وشدد أن "القدس عاصمتنا واللاجئون سيعودون والارض موحدة، وسيرى (ترمب) قوة شعبنا في كسر هذه المعادلات كما حطم بصبره ووحدته كل المؤامرات السابقة".

من جهته، قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في بيان "سنقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من أرضنا ومن هوائنا وبحرنا".

وأضاف أن "خطابي رئيس الولايات المتحدة ترمب، ورئيس حكومة الاحتلال مملوءان بالأحقاد والأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف".

ووصف "السفراء العرب الذين حضروا إعلان خطة تراب بانهم "يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة".