نتنياهو: اليوم يذكرني بعام 1948

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "أتشرف في أن أكون في واشنطن وأشكر إدارة ترمب وكوشنير على كل ما قدموه".

ووصف نتنياهو إعلان "صفقة القرن" باليوم التاريخي الذي يذكره بعام 1948.

واضاف أنه وافق على التفاوض مع الفلسطينيين لأن خطة ترمب تحقق توازن كيان الاحتلال

وأبدى رئيس وزراء الاحتلال استعداده للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

وقال نتنياهو إن صفقة القرن ستؤدي إلى دولة فلسطينية لكن بشرط الوفاء بالتزاماتهم

وأكد نتنياهو أنه وفقا لصفقة القرن ستسيطر تل أبيب على غور الأردن وعلى مناطق غربي النهر