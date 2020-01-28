ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات بالقرب من الحدود الأردنية

وطنا اليوم-عمان:ضبطت الأجهزة السورية المختصة أمس الاثنين، شحنة ضخمة من المخدرات أثناء محاولة نقلها عبر الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد الموازي لخط الحدود السورية الأردنية جنوباً.

ووفق المعاينة الأولية تحوي الشحنة المضبوطة ما يزيد عن 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من نصف مليون حبة كتباغون، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأفاد مصدر أمني بأن محاولة التهريب تمت بواسطة سيارة شاحنة نوع "هونداي" محملة بمادة البصل، مشيراً إلى أن ضبط شحنة المخدرات تم على الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء الموازي لخط الحدود السورية الأردنية جنوباً.