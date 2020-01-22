الرئيسية | عربي و دولي استنفار إسرائيلي ولا تعليمات لأجهزة الأمن بفلسطين بمنع المتظاهرين

وطنا اليوم-عمان:كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، من انتشارها العسكري، في مناطق التماس وعلى الطرقات في الضفة الغربية، قبيل الإعلان المتوقع من قبل الإدارة الامريكية الثلاثاء، لما يعرف "بصفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون بشدة.

وقالت وكالة معا إنها رصدت انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال في نقاط التماس، ولوحظ أيضا زيادة بعدد الحواجز العسكرية، ونصب بعض نقاط المراقبة في التلال والاماكن المرتفعة، وخاصة بين محافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي رام الله، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط ما يسمى "DCO" قرب مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة، ووضعت مكعبات اسمنتية على مدخل رام الله- البيرة الشمالي، ونصبت خياما على التلة المقابلة للخدمات الطبية العسكرية، فيما سجلت بعض المواجهات الخفيفة في المكان.

وفي نابلس، شرعت قوات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، يوضع مكعبات اسمنتية على حاجز بيت فوريك جنوب شرق نابلس، بنما أزالت قوات الاحتلال البوابة المقامة عن مدخل اللبن الشرقية، في وقت انتشرت الدوريات المكثفة على الطرقات الرئيسية وفي محيط المستوطنات.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، اعتبار يومي الثلاثاء والأربعاء، أيام غضب، لمواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن" المزمع الاعلان عنها غدا الثلاثاء.

الى ذلك نقلت قناة (الميادين) عن مصادر فلسطينية قولها: إن الرئاسة لن تعطي تعليماتها للأجهزة الأمنية بمنع المتظاهرين الذين يخرجون احتجاجاً على إعلان (صفقة القرن)، من الوصول إلى نقاط التماس.

وأضافت: نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها قيادية فلسطينية: أن الرئاسة أبلغت مصر، أنها ستدع الفلسطينيين، يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لـ (صفقة القرن).

ونقلت القناة تصريحات لأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس عباس، أكد بأننا "نحن ليس لدينا لا صواريخ ولا طيران؛ لكن لدينا إرادة وعزيمة وشعب عظيم".

وأضاف: "سنكون في حالة طوارئ في الأيام المقبلة، وسندعو الجميع للحضور إلينا، ونحن نحتاج إلى الجميع"، مشيراً إلى أن"موقفنا في الأيام المقبلة، سيكون موحداً، ويجب متابعة موقفي حماس والجهاد الإسلامي"، وفق القناة.

وأضاف المصدر لـ (الميادين) نقلاً عن الرئيس عباس: أن "ترامب يريد أن يفرض علينا أمراً لا نريده؛ وهذا غير ممكن وكلكم تدركون من هو شعبنا حين يرفض".

وشدد الرئيس عباس، على أن "من يريد أن يكون معنا من الفصائل، (حياه الله)، ومن يريد أن يقضيها بالفلسفة، فنقول له (مكانك مش هون)، وفق تعبير المصدر.

وأضاف المصادر نقلاً عن الرئيس عباس لأعضاء في مركزية فتح: "لم يبق من العمر قدْر ما مضى .. ولا أريد أن أكون خائناً"، مضيفاً: "حين رفضت التحدث إلى ترامب هددوني بأني سأدفع ثمناً كبيراً لتصرفي الذي وصفوه بالأحمق".

وتابع: "نحتاج إلى تصعيد للمقاومة الشعبية بكل النقاط واستنهاض كل كوادر الشبيبة، وإلى عدم مغادرة الشارع"، مشيراً إلى أن الرئيس عباس قال: "إن أمامنا أياماً صعبة، ويجب أن نتحمل نتائج الرفض مهما كانت".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر