الرئيسية | عربي و دولي السعودية تعلن: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة السعودية أن الاسرائيليين غير مرحب بهم بدخول أراض المملكة، وذلك بعد إعلان تل أبيب السماح لمواطنيها بزيارة السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بتصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن الاسرائيليين غير مرحب بهم، وأن العلاقة بين البلدين تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأضاف: "نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد".

وأكد فيصل بن فرحان: "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

وفي السياق ذاته، قال فيصل بن فرحان إنه لا يملك أي خلفية حول ما يشاع حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، وهي ما تعرف بـ"صفقة القرن".

وأضاف: "نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك".

وكانت الحكومة الاسرائيلية أعلنت قبل أيام السماح لمواطنيها بدخول السعودية.

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