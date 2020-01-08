الرئيسية | عربي و دولي طالبان تعلن إسقاط طائرة أمريكية تحمل ضباط "CIA"

وطنا اليوم-عمان:قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، إن مقاتليها أسقطوا طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وقتل كافة أفرادها.

ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث الذي لم تفصح عن اسمه، أن على متن الطائرة عددا من الضباط الكبار التابعين لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وسقطت في ولاية غزني وسط البلاد.

من جانبه أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، أنه بدأ التقصي في التقارير المتعلقة بتحطم طائرة في ولاية عزني، وسط أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية (سانتكوم)، بيث ريوردان، إنّ الحادثة "ما تزال غير واضحة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الامريكية.

وأضافت: "لا نعرف إلى أي شركة تتبع الطائرة".

وذكرت "أسوشيتيد برس" أنّ صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطت من موقع الحادث، تظهر بقايا طائرة (بومبارديه إي 11 أيه)، التي يستخدمها الجيش الأمريكي للمراقبة الإلكترونية على أفغانستان.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مسؤولون أفغان أن طائرة ركاب تحطمت في ولاية غزني.

وتضاربت الأنباء المتعلقة بعدد الركاب ما بين 83 و110 أشخاص.

وفيما نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا" أي علاقة لها بالطائرة، رجح محافظ غزني، وحيدالله کليمزي، أن تكون الطائرة "تابعة لإحدى خطوط الطيران الأجنبية".

وتداولت حسابات أفغانية، لقطات فيديو وصورا، قالت إنها للطائرة التي أسقطتها طالبان، ويظهر حطام كبير محترق، وآثار دماء على الثلوج.

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