 وطنا نيوز -وزير الخارجية السعودي:الاسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة
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وزير الخارجية السعودي:الاسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة
التاريخ : 27-01-2020 04:06:02 المشاهدات: 911

وطنا اليوم- وكالات-أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الإثنين، في حوار مع CNN أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

 

وقال بن فرحان في حوار مع مذيع CNN، نيك روبرتسون: "نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع"، وتابع قائلا: "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد"، على حد تعبيره.

 

وبشأن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد وزير الخارجية السعودي أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وقال بن فرحان عن هذا الأمر: "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".


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