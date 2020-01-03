|
الشاباك يعتقل إسرائيليين اثنين جندتهما حماس لجمع معلومات
وطنا اليوم-عمان:أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيالي "الشاباك" أنه اعتقل إسرائيليين اثنين جندتهما حركة حماس لجمع معلومات عن نشاطات الجيش الإسرائيلي.
وقالت القناة الثانية العبرية، "إن المعتقلين قاما بتصوير مواقع للجيش في وسط البلاد، ومواقع المنظومة المضادة للصواريخ (القبة الحديدية) ومنشآت أمنية، ونقلوا معلومات عن أماكن سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وأضافت، أن جهاز الشاباك اعتقل الإسرائيليين قبل نحو أسبوعين، وتمكن من الحصول على اعترافات بأنهما يعملان لصالح حماس، لجمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|